Донни ван де Бек может перейти в Арсенал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек этой зимой может покинуть клуб. Игрок недоволен малым количеством игрового времени в клубе.

Нидерландский хавбек намерен перебраться в «Арсенал», который интересуется им.

Ван де Бек уже попросил руководство МЮ отпустить его именно в «Арсенал».

Напомним, Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 5 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» зимой хочет подписать Ван де Бека.