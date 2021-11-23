Донни ван де Бек может перейти в Арсенал

Хавбек «Ман Юнайтед» хочет поиграть в Лондоне

  • 23.11.2021 02:09
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Донни ван де Бек может перейти в Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек этой зимой может покинуть клуб. Игрок недоволен малым количеством игрового времени в клубе.

Нидерландский хавбек намерен перебраться в «Арсенал», который интересуется им.

Ван де Бек уже попросил руководство МЮ отпустить его именно в «Арсенал».

Напомним, Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 5 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» зимой хочет подписать Ван де Бека.

Источник — Todofichajes.com

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