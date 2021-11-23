Донни ван де Бек может перейти в Арсенал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек этой зимой может покинуть клуб. Игрок недоволен малым количеством игрового времени в клубе.
Нидерландский хавбек намерен перебраться в «Арсенал», который интересуется им.
Ван де Бек уже попросил руководство МЮ отпустить его именно в «Арсенал».
Напомним, Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 5 матчей во всех турнирах.
Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» зимой хочет подписать Ван де Бека.
Источник — Todofichajes.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.