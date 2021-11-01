Барселона зимой хочет подписать Ван де Бека

Голландский хавбек может перебраться в Испанию

  • 01.11.2021 12:00
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Барселона зимой хочет подписать Ван де Бека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» собирается усилить свой состав хавбеком «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком.

Напомним, что 24-летний футболист намерен покинуть манчестерский клуб в январе, для этого он уже сменил агента.

«Барселона» хочет арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Клуб исчет игрока, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума. Каталонская команда не смогла подписать Вейналдума прошлым летом, а ван де Бек имеет схожие игровые качества, как считают в клубе.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Вулверхэмптон» ведут борьбу за Ван де Бека.

 

Источник — Sport.es

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