Барселона зимой хочет подписать Ван де Бека

«Барселона» собирается усилить свой состав хавбеком «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком.

Напомним, что 24-летний футболист намерен покинуть манчестерский клуб в январе, для этого он уже сменил агента.

«Барселона» хочет арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Клуб исчет игрока, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума. Каталонская команда не смогла подписать Вейналдума прошлым летом, а ван де Бек имеет схожие игровые качества, как считают в клубе.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Вулверхэмптон» ведут борьбу за Ван де Бека.