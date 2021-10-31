Эвертон и Вулверхэмптон ведут борьбу за Ван де Бека

Хавбек вскоре покинет «Манчестер Юнайтед»

  • 31.10.2021 12:40
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Эвертон и Вулверхэмптон ведут борьбу за Ван де Бека
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек намерен сменить клубную прописку. Футболист недоволен своим положением в МЮ.

Как сообщают источники, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Оба клуба уже провели предварительные переговоры об аренде полузащитника в зимнее трансферное окно.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» всего 3 матча во всех турнирах.

 

Ранее сообщалось, что Ван де Бек не вернется в «Аякс».

Источник — Daily Mail

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