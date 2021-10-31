Эвертон и Вулверхэмптон ведут борьбу за Ван де Бека

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек намерен сменить клубную прописку. Футболист недоволен своим положением в МЮ.

Как сообщают источники, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Оба клуба уже провели предварительные переговоры об аренде полузащитника в зимнее трансферное окно.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» всего 3 матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Ван де Бек не вернется в «Аякс».