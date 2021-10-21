Ван де Бек уйдет из Манчестер Юнайтед. Но не в Аякс

Нидерландский полузащитник может покинуть английский клуб уже в январе

  • 21.10.2021 18:50
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Ван де Бек уйдет из Манчестер Юнайтед. Но не в Аякс
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может покинуть английский клуб уже в январе.

«Между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» не ведутся переговоры о трансфере Донни ван де Бека. Слухи о его возможном возвращении в нидерландский клуб в январе названы неправдивыми всеми сторонами.

Но есть большие шансы, что Донни уйдет из «МанЮнайтед» в январе», — написал известный журналист Фабрицио Романо.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» всего 3 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Донни составляет €25 миллионов.

Источник — Twitter

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