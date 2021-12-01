30 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.
«Ньюкасл» и «Норвич» разошлись миром (1:1). У «Сорок» отличился Каллум Уилсон с пенальти, на что у «Канареек» ответил Теему Пукки.
АПЛ. 14-й тур
Ньюкасл – Норвич – 1:1
Голы: Каллум Уилсон, 61 (пен) – Теему Пукки, 79.
Турнирная таблица чемпионата Англии
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Норвич).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|10'
|Кирэн Кларк (Ньюкасл) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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