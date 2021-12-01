Сороки и Канарейки спели мирно. Павлины в концовке справились с Орлами

30 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.

«Ньюкасл» и «Норвич» разошлись миром (1:1). У «Сорок» отличился Каллум Уилсон с пенальти, на что у «Канареек» ответил Теему Пукки.

«Лидс» переиграл «Кристал Пэлас» (1:0). Автором единственного гола у «Павлинов» стал Рафинья, поразивший ворота «Орлов» на 90+3 минуте.

АПЛ. 14-й тур

Ньюкасл – Норвич - 1:1

Голы: Каллум Уилсон, 61 (пен) – Теему Пукки, 79.

Лидс – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Рафинья, 90+3 мин (пен).

Турнирная таблица чемпионата Англии