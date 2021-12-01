Верона – Кальяри – 0:0. Видеообзор матча

В 15-м туре чемпионата Италии «Верона» и «Кальяри» сыграли вничью (0:0).
Серия A. 15-й тур
«Верона» – «Кальяри» – 0:0
Источник — Sport.ua
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В 15-м туре чемпионата Италии «Верона» и «Кальяри» сыграли вничью (0:0).
Серия A. 15-й тур
«Верона» – «Кальяри» – 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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