15-й тур
Фиорентина
3 : 1
Сампдория
30.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Сампдория – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии A

  • 01.12.2021 01:46
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Фиорентина – Сампдория – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 15-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» (3:1).

У хозяев голами отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттиль, а у гостей забил Маноло Габбьядини.

«Фиорентина» набрала 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Серия A. 15-й тур

«Фиорентина» – «Сампдория» – 3:1

Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 – Габбьядини, 15.

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
32' ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
24' ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Мария Кальехон (Фиорентина).
15' ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).

Источник — Sport.ua

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