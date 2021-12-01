Фиорентина – Сампдория – 3:1. Видео голов и обзор матча

В 15-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» (3:1).
У хозяев голами отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттиль, а у гостей забил Маноло Габбьядини.
«Фиорентина» набрала 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.
Серия A. 15-й тур
«Фиорентина» – «Сампдория» – 3:1
Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 – Габбьядини, 15.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Мария Кальехон (Фиорентина).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
Источник — Sport.ua
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