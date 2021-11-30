КРАВЧЕНКО: «Коломойский поставил крест на Днепре, чтобы не платить долги»

Бывший футболист «Днепра» сейчас играет за одесский «Черноморец»

  • 30.11.2021 22:59
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КРАВЧЕНКО: «Коломойский поставил крест на Днепре, чтобы не платить долги»
© Пряма червона. Сергей Краченко

Бывший футболист «Днепра» Сергей Кравченко, который сейчас играет за «Черноморец», рассказал, как прекратил существование клуб из Днепра:

«Почему Коломойский так поступил с Днепром? Чтобы долги не платить. Почему он поставил крест на клубе? Тут есть много нелогичного. Мы дошли до финала Лиги Европы. Все эти долги можно было отдать за счет продажи Калинича, Дугласа, Коноплянки, других игроков. Это можно было сделать, но не сделали. Я не знаю почему. Логики в этом нет.

На следующий год, когда «Днепр» занял третье место, можно было отдать часть долгов (Рамосу и другим), 2–3 миллиона, это немного. Клуб попал в Лигу Европы (правда, я тогда был в аренде в Волыни). Можно было получить деньги за еврокубки, продать молодых игроков и выйти из ситуации. Но Коломойский так не сделал. Я не знаю, почему. У меня ответа нет. Я слышал, что он принципиально не хотел платить Хуанде Рамосу, испанцам, агентам».

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Источник — Пряма червона

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