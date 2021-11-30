Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Этот президент – водородная бомба»

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился мнением о бывшем президенте «Карпат» Олеге Смалийчуке:
«Этот президент – водородная бомба. Последний раз мы с ним виделись вчера в три часа ночи. Говорили о футболе, Испании, Колумбии.
Апельсины? Это мы прошли. Был период, когда он переел наколотых апельсинов, но это уже прошло, сейчас все хорошо. Я с ним вчера провел больше времени, чем с женой».
Источник — Sportarena
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Попробувати хочем - ну як то бути геєм."
Мабуть чекають на партію чогось з Колумбії. Щоб було шо в апельсини колоти.
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