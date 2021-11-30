Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Этот президент – водородная бомба»

Президент «Руха» помирился с экс-шефом «Карпат» Олегом Смалийчуком

  • 30.11.2021 21:59
  • 2744 просмотра
  • 5 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Этот президент – водородная бомба»
© SportArena. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился мнением о бывшем президенте «Карпат» Олеге Смалийчуке:

«Этот президент – водородная бомба. Последний раз мы с ним виделись вчера в три часа ночи. Говорили о футболе, Испании, Колумбии.

Апельсины? Это мы прошли. Был период, когда он переел наколотых апельсинов, но это уже прошло, сейчас все хорошо. Я с ним вчера провел больше времени, чем с женой».

Источник — Sportarena

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pas2012
    online
    pas2012, 30.11.2021 22:45
    +3
    Один сигаретний барон інший апельсиновий,разом то є сила))).Саме смішно що на рівні держави нікого не цікавить як людина з табачної фабрики заробила мільйони,скупила половину Львова нерухомості,утримує клуб і академію на мільйони,розказує який він слухняний громадянин,щей тим піариться,і нікого не цікавить що звідки і куди(.
    Ссылка
    funnypianoplayer
    online
    funnypianoplayer, 30.11.2021 22:36
    +3
    "Ми всі діла рішаєм, лиш тільки ше одне є,
    Попробувати хочем - ну як то бути геєм."
    Ссылка
    barca_messi
    online
    barca_messi, 30.11.2021 22:33
    +2
    Провокаторы!
    Ссылка
    ALM
    ALM, 30.11.2021 23:01
    +1
    "Говорили про футбол, Іспанію, Колумбію"
    Мабуть чекають на партію чогось з Колумбії. Щоб було шо в апельсини колоти.
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 30.11.2021 23:00
    +1
    Оце наші президенти, аграрії, апельсинові барони, колишні братки з 90-х років, та відверті колаборанти агресора
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