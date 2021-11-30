Сергей КРАВЧЕНКО: «Называем Кадири и черным, и нигером. Это все шутки»

Опытный хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко считает, что ситуация с расизмом в футболе слишком раздутая, а игроки часто шутят друг на другом.

«Слишком это все раздуто. Черный и черный. Назовите меня белым. На поле такие слова звучат, что все это... Расизм - это плохо, и я уверен, что Шапаренко (история с Рангелом, которого игрок якобы назвал черным)...

«В «Динамо» есть темнокожие, и все нормально, нормально общаемся. У нас в «Черноморце» есть Кадири, и мы шутим: и черный, и нигер. Но это все шутки, и нужно поднимать контекст», - сказал Кравченко.

Ранее юный игрок «Динамо» Самба Диалло заявил, что в Украине хватает расистов.