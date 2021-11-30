Сергей КРАВЧЕНКО: «Называем Кадири и черным, и нигером. Это все шутки»

Кравченко не видит проблем назвать партнера нигером

  • 30.11.2021 21:06
  • 711 просмотров
  • 3 комментария
Сергей КРАВЧЕНКО: «Называем Кадири и черным, и нигером. Это все шутки»
© chernomorets.odessa.ua

Опытный хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко считает, что ситуация с расизмом в футболе слишком раздутая, а игроки часто шутят друг на другом.

«Слишком это все раздуто. Черный и черный. Назовите меня белым. На поле такие слова звучат, что все это... Расизм - это плохо, и я уверен, что Шапаренко (история с Рангелом, которого игрок якобы назвал черным)...

«В «Динамо» есть темнокожие, и все нормально, нормально общаемся. У нас в «Черноморце» есть Кадири, и мы шутим: и черный, и нигер. Но это все шутки, и нужно поднимать контекст», - сказал Кравченко.

Ранее юный игрок «Динамо» Самба Диалло заявил, что в Украине хватает расистов.

Источник — Пряма червона

(5 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 30.11.2021 21:33
    0
    Jaime_Lannister, 30.11.2021 21:30
    Побачать це інтерв'ю придурки з ФАРЕ, будуть вимагати дискваліфікації Кравченка і пропонувати Кадірі захист і юридичну підтримку.
    Да уж точно.Лучше бы он сказал что кадери не негр а гомик....это даже гордо сейчас звучит в толерантных странах
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 30.11.2021 21:30
    0
    Побачать це інтерв'ю придурки з ФАРЕ, будуть вимагати дискваліфікації Кравченка і пропонувати Кадірі захист і юридичну підтримку.
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 30.11.2021 21:13
    0
    Краще б він промовчав...
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