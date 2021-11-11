Самба ДИАЛЛО: «В Украине есть расисты, их хватает»

Молодой игрок считает, что в стране достаточно расистов

  • 11.11.2021 20:29
  • 661 просмотр
  • 4 комментария
Самба ДИАЛЛО: «В Украине есть расисты, их хватает»
© fcdynamo.kiev.ua

Атакующий хавбек юношеской команды Динамо U-19 Самба Диалло считает, что в Украине есть расизм, но самому сенегальцу пока сильно не доставалось.

«Конечно, такие моменты есть. Много шуток на тему цвета моей кожи, могут обозвать. Но если ты хорошо себя показываешь на поле, то и в жизни лучше относятся».

«В Украине есть расисты, их хватает, но мне сильно не доставалось. Ко мне никто не цеплялся», - сказал Диалло.

Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    13_13
    13_13, 11.11.2021 20:43
    +2
    Хлопцю було б корисно навчитися читати і прочитати визначення терміну "расизм".
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    Odin
    Odin, 11.11.2021 20:47
    +1
    Vitalik_Medvid, 11.11.2021 20:34
    Серед афро-американців є справжні ідіоти, їх вистачає
    А ещё есть настоящие идиоты использующие термин «афро-американцы» к сенегальцам и прочим африканцам.
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    sRUssia
    online
    sRUssia, 11.11.2021 20:53
    0
    "До мене ніхто не чіплявся"... але вони є...
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 11.11.2021 20:34
    -2
    Серед афро-американців є справжні ідіоти, їх вистачає
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