Самба ДИАЛЛО: «В Украине есть расисты, их хватает»

Атакующий хавбек юношеской команды Динамо U-19 Самба Диалло считает, что в Украине есть расизм, но самому сенегальцу пока сильно не доставалось.

«Конечно, такие моменты есть. Много шуток на тему цвета моей кожи, могут обозвать. Но если ты хорошо себя показываешь на поле, то и в жизни лучше относятся».

«В Украине есть расисты, их хватает, но мне сильно не доставалось. Ко мне никто не цеплялся», - сказал Диалло.