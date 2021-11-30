Никола РИЦЦОЛИ: «Хочу найти в Украине арбитров уровня УЕФА и ФИФА»

Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал о своих главных задачах на посту в ближайшее время.



«Сейчас мое главное задание – улучшить работу украинских арбитров. Это касается и технических моментов, и подготовки, и организации. Я занят и поиском молодых перспективных арбитров, которые смогут работать на соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Пересматриваю и анализирую все матчи, которые играются в Украине», – сказал Риццоли в комментарии Футбол NEWS.



Исполком УАФ утвердил Николу Риццоли на должность куратора украинских судей 18 ноября.