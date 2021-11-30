Никола РИЦЦОЛИ: «Хочу найти в Украине арбитров уровня УЕФА и ФИФА»

Куратор подготовки арбитров УАФ – о своих планах

  • 30.11.2021 19:52
  • 405 просмотров
  • 3 комментария
Никола РИЦЦОЛИ: «Хочу найти в Украине арбитров уровня УЕФА и ФИФА»
© Footballua.tv. Никола Риццоли

Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал о своих главных задачах на посту в ближайшее время. 
 
«Сейчас мое главное задание – улучшить работу украинских арбитров. Это касается и технических моментов, и подготовки, и организации. Я занят и поиском молодых перспективных арбитров, которые смогут работать на соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Пересматриваю и анализирую все матчи, которые играются в Украине», – сказал Риццоли в комментарии Футбол NEWS.
 
Исполком УАФ утвердил Николу Риццоли на должность куратора украинских судей 18 ноября.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 20:41
    +3
    ахахахахаа
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.11.2021 20:31
    +1
    Голослівно.
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    Maks Shou
    Maks Shou, 30.11.2021 20:54
    0
    Тобто,те що в УПЛ зараз твориться на полі, то є норм? Гиии. А в кого він на зарплаті сидить він не хоче сказати?
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