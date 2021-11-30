Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы доставить Милану проблемы»

Украинец готовится к важному для себя матчу

  • 30.11.2021 19:53
  • 1126 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы доставить Милану проблемы»
© twitter.com/genoacfc

В среду «Дженоа» Андрея Шевченко примет на своем поле «Милан», где украинец провел звездные годы своей футбольной карьеры.

«Конечно, я всегда буду болеть за «Милан», но не в матче против «Дженоа». Я очень взволнован этим поединком, однако сдержу свои эмоции».

«Я профессионал, и отдам все силы и сделаю все возможное, чтобы доставить «Милану» проблемы», - сказал Шевченко.

Грифоны с 10 очками находятся над зоной вылета.

Источник — Gazzetta dello Sport

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 20:41
    +3
    физрук
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 30.11.2021 20:27
    +2
    После этого его никогда не пригласят тренировать Милан.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.11.2021 20:39
    0
    Побачимо, в двох матчах нуль забитих - так собі результат. Може й прорве, бо якщо ще програє Мілану і Юве, то навіщо він там потрібен.
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 30.11.2021 21:10
    -1
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 20:41
    физрук
    И я повторю - физрук с золотым мячем. Это как Портос говорил: " дерусь потому что я дерусь". Имеет возможность по умничать, а вот взять команду уровня лиги В в Италии, или условный Металлург и вывести в элитный дивизион, это не наш уровень.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.11.2021 20:46
    -1
    OKs100, 30.11.2021 20:27
    После этого его никогда не пригласят тренировать Милан.
    Якщо посяде з Дженоа 8-10-те місце, то може й запросять. Хоч це малоймовірно.
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