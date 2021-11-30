Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сделаю все, чтобы доставить Милану проблемы»

В среду «Дженоа» Андрея Шевченко примет на своем поле «Милан», где украинец провел звездные годы своей футбольной карьеры.

«Конечно, я всегда буду болеть за «Милан», но не в матче против «Дженоа». Я очень взволнован этим поединком, однако сдержу свои эмоции».

«Я профессионал, и отдам все силы и сделаю все возможное, чтобы доставить «Милану» проблемы», - сказал Шевченко.

Грифоны с 10 очками находятся над зоной вылета.