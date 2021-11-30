Игорь ЦЫГАНЫК: «Не очень понимаю наш оптимизм по поводу сборной Шотландии»

Журналист Игорь Цыганык не считает, что нужно считать, мол, сборная Украины гарантированно должна пройти Шотландию в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Не очень понимаю этот оптимизм. Нельзя говорить, что мы обязаны пройти, и я считаю, что команде Петракова будет очень сложно пройти. Сборная имеет проблемы с матчами на выезде, особенно с британскими командами. И плохо, что играем в марте. Учитывая, что наших клубов нет в еврокубков, никто не наберет хорошую форму к марту».

«И против Шотландии мы оказались в ситуации, когда обязаны побеждать. Уже ощущение, что многие забыли и про Шотландию, и про второй матч, и заказываем билеты в Катар. Так нельзя».

«Нам выпал формально слабейший соперник, и это будет давить на ребят», - считает Цыганык.

Матч Шотландия - Украина должен состояться 24 марта.