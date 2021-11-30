Игорь ЦЫГАНЫК: «Не очень понимаю наш оптимизм по поводу сборной Шотландии»

Сборной Украины будет тяжело в марте

  • 30.11.2021 19:27
  • 1554 просмотра
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Не очень понимаю наш оптимизм по поводу сборной Шотландии»
© uaf.ua

Журналист Игорь Цыганык не считает, что нужно считать, мол, сборная Украины гарантированно должна пройти Шотландию в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Не очень понимаю этот оптимизм. Нельзя говорить, что мы обязаны пройти, и я считаю, что команде Петракова будет очень сложно пройти. Сборная имеет проблемы с матчами на выезде, особенно с британскими командами. И плохо, что играем в марте. Учитывая, что наших клубов нет в еврокубков, никто не наберет хорошую форму к марту».

«И против Шотландии мы оказались в ситуации, когда обязаны побеждать. Уже ощущение, что многие забыли и про Шотландию, и про второй матч, и заказываем билеты в Катар. Так нельзя».

«Нам выпал формально слабейший соперник, и это будет давить на ребят», - считает Цыганык.

Матч Шотландия - Украина должен состояться 24 марта.

Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.11.2021 19:44 (изменен)
    +8
    А ніхто й не каже що зобов'язані. Просто це не Італія і не Португалія, якщо в фінів і боснійців виграли на виїзді, то чому б в Шотландії не перемогти? Щось останнім часом Циганик почав маячню плести.
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    Сергей Шец
    online
    Сергей Шец, 30.11.2021 19:45
    +7
    Слушай, цыга, а не пошёл бы ты на ***?!!! Тут вся страна хотела такой жребий и второй жребий выпал как лучше!!! А ты уепан опять что то придумываешь??? Ты сцучара хотел Италию или Португалию??? Заипал ныть, ей богу... Куда плять ещё проще???? Нет других вариантов!!!! Сцука, бесит этот уепан!!!
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    DK1970
    online
    DK1970, 30.11.2021 19:47
    +6
    А с португалами и итальянцами на выезде было бы легче? Дивный эксперт. В топку к Леоненко...
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 30.11.2021 19:59
    +2
    Поставьте лайк кому не интересно мнение Цыганыка...
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    Lee
    online
    Lee, 30.11.2021 20:00
    +1
    Шотландия не чем не слабее Украины и легко не будет в этом противостоянии а кто окажется сильнее покажет игра и наши желания на исход матча не повлияют.
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    Alex23
    online
    Alex23, 30.11.2021 19:48
    +1
    Liverpool, 30.11.2021 19:38
    А как же Шапаренко? Ведб это он золотой мяч должен был брать!!! Шапаренко всегда! А ещё Сидорчук. он тоже ЗВЯЗДА!!!
    Може ти ЗВЯЗДА??По созвездію баран рогатий благодаря жінкі.Умнік з золотим мячом
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    SEPULTARA
    SEPULTARA, 30.11.2021 20:05
    0
    Ой дурак! Капитан очевидность! Он что платит ресурсам за свои статьи?
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    Andrey111
    Andrey111, 30.11.2021 20:01
    0
    Даже такой великий футболист, как Циганык понимает что им там делать не, ругаться не буду
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 30.11.2021 20:01
    0
    Єдине що Циганик добре розуміє, так це віддано працювати на олігарха
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    Liverpool
    Liverpool, 30.11.2021 19:38
    -7
    А как же Шапаренко? Ведб это он золотой мяч должен был брать!!! Шапаренко всегда! А ещё Сидорчук. он тоже ЗВЯЗДА!!!
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