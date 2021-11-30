Жуниор МОРАЕС: «Первая тренировка? Чувствую себя как мальчик»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями от возвращения в общую группу команды после тяжелой травмы колена:
«Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость.
Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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