ГВАРДИОЛА: «Никогда не можем сказать, что Месси не заслужил Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021:

«Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл Золотой мяч. Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить его. Но на таком уровне все заслуживают награды».