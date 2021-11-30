ГВАРДИОЛА: «Никогда не можем сказать, что Месси не заслужил Золотой мяч»

Наставник «Манчестер Сити» - об итогах голосования

  • 30.11.2021 17:38
  • 701 просмотр
  • 2 комментария
ГВАРДИОЛА: «Никогда не можем сказать, что Месси не заслужил Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021:

«Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл Золотой мяч. Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить его. Но на таком уровне все заслуживают награды».

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
    Dreifus, 30.11.2021 17:59 (изменен)
    -1
    alex13, 30.11.2021 17:47
    Что это ещё за "не можно"?! Правильно " нельзя"!
    Рагулей набрали (тупо дешевле), они калькуют с украинского.
    У меня так одна знакомая говорила "влетку" и "вземку".
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    alex13
    alex13, 30.11.2021 17:47
    -1
    Что это ещё за "не можно"?! Правильно " нельзя"!
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