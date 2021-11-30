ГВАРДИОЛА: «Никогда не можем сказать, что Месси не заслужил Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завоевание Лионелем Месси Золотого мяча-2021:
«Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл Золотой мяч. Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.
Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить его. Но на таком уровне все заслуживают награды».
Источник — Twitter
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У меня так одна знакомая говорила "влетку" и "вземку".
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