Источник: Денис Попов может отправиться с Динамо на зимние сборы

Восстановлении после травмы проходит в ускоренном режиме

  • 30.11.2021 17:24
  • 1657 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Денис Попов может отправиться с Динамо на зимние сборы
© УАФ. Денис Попов

Травмированный защитник «Динамо» Денис Попов может вернуться в строй раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.
 
«Я так понимаю, он уже готовится к зимним сборам. Думаю, с их началом Попов уже будет готовиться с командой к старту весенней части чемпионата», – сказал журналист.
 
В конце августа Попову сделали операцию после повреждения передней крестообразной связки. Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун тогда сообщил, что реабилитация после такой травмы займет минимум полгода.

Ранее «Динамо» вычеркнуло Попова из заявки на сезон.

Источник — FootballHub - Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 30.11.2021 17:25
    +6
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 30.11.2021 18:05
    +2
    Отличная новость для чемпионов!!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 30.11.2021 18:03
    +2
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 30.11.2021 17:37
    +1
    Умник, 30.11.2021 17:30
    Плюс Сирота Шабанов
    Сирота и Шабанов левые центрбеки, а не правые.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 30.11.2021 18:14
    0
    Нервы тоже небось подлечили...
    Ссылка
    Dmit D
    Dmit D, 30.11.2021 18:10
    0
    maxno, 30.11.2021 17:29
    Динамо придётся продать одного из трёх игроков БУРДА ЗАБАРНЫЙ ПОПОВ один лишний.
    так из них троих играет постоянно только один, Бурда и Попов стеклянные
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.11.2021 17:50
    0
    Шабанов, Бурда, Попов, Забарный, Сирота - кто лишний?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 30.11.2021 17:45
    0
    bullyUA, 30.11.2021 17:37
    Сирота и Шабанов левые центрбеки, а не правые.
    Они центр Беки.
    Я понимаю о чем вы, но в Динамо перебор вообще с игроками
    Ссылка
    Умник
    Умник, 30.11.2021 17:30
    0
    maxno, 30.11.2021 17:29
    Динамо придётся продать одного из трёх игроков БУРДА ЗАБАРНЫЙ ПОПОВ один лишний.
    Плюс Сирота Шабанов
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 30.11.2021 18:16
    -1
    Олег Прок, 30.11.2021 18:05
    Отличная новость для чемпионов!!!
    Шпрот, тебя Несенюк заставляет декламировать лозунги?!
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 30.11.2021 17:29
    -1
    Динамо придётся продать одного из трёх игроков БУРДА ЗАБАРНЫЙ ПОПОВ один лишний.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 30.11.2021 17:57
    -2
    Burevestnik, 30.11.2021 17:50
    Шабанов, Бурда, Попов, Забарный, Сирота - кто лишний?
    Все
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