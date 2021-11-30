Источник: Денис Попов может отправиться с Динамо на зимние сборы

Травмированный защитник «Динамо» Денис Попов может вернуться в строй раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.



«Я так понимаю, он уже готовится к зимним сборам. Думаю, с их началом Попов уже будет готовиться с командой к старту весенней части чемпионата», – сказал журналист.



В конце августа Попову сделали операцию после повреждения передней крестообразной связки. Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун тогда сообщил, что реабилитация после такой травмы займет минимум полгода.

Ранее «Динамо» вычеркнуло Попова из заявки на сезон.