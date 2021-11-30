Финал Кубка Дэвиса. Стал известен еще один участник полуфинальной стадии

Состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.



Команда Германии в Инсбруке одолела соперников из Великобритании.



В первой встрече Дэниел Эванс легко разобрался с Петером Гойовчиком, во второй – Кэмерон Норри проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Все решилось в парном матче, где дуэт Кевин Кравиц / Тим Пюц оказался сильнее тандема Джо Солсбери / Нил Скупски.



В полуфинале немцы ждут победителя матчевого противостояния Швеция – РТФ.

Ранее в полуфинал вышла команда Хорватии.

Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала

Дэниел Эванс (Великобритания) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6(8), 3:6, 6:2

Кевин Кравиц / Тим Пюц – Джо Солсбери / Нил Скупски – 7:6(10), 7:6(5)