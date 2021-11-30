Финал Кубка Дэвиса. Стал известен еще один участник полуфинальной стадии

Команда Германии в Инсбруке одержала волевую победу над Великобританией

  • 30.11.2021 23:38
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
Финал Кубка Дэвиса. Стал известен еще один участник полуфинальной стадии
© DavisCup

Состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. 
 
Команда Германии в Инсбруке одолела соперников из Великобритании.
 
В первой встрече Дэниел Эванс легко разобрался с Петером Гойовчиком, во второй – Кэмерон Норри проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Все решилось в парном матче, где дуэт Кевин Кравиц / Тим Пюц оказался сильнее тандема Джо Солсбери / Нил Скупски.
 
В полуфинале немцы ждут победителя матчевого противостояния Швеция – РТФ.

Ранее в полуфинал вышла команда Хорватии.

Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала

Дэниел Эванс (Великобритания) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания) –  7:6(8), 3:6, 6:2
Кевин Кравиц / Тим Пюц – Джо Солсбери / Нил Скупски –  7:6(10), 7:6(5)

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 01.12.2021 00:48
    0
    Ещё одна сенсация, теперь для RTF и Сербии прямая дверь к финалу!
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