Финал Кубка Дэвиса. Стал известен еще один участник полуфинальной стадии

Состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.
Команда Германии в Инсбруке одолела соперников из Великобритании.
В первой встрече Дэниел Эванс легко разобрался с Петером Гойовчиком, во второй – Кэмерон Норри проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Все решилось в парном матче, где дуэт Кевин Кравиц / Тим Пюц оказался сильнее тандема Джо Солсбери / Нил Скупски.
В полуфинале немцы ждут победителя матчевого противостояния Швеция – РТФ.
Ранее в полуфинал вышла команда Хорватии.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Дэниел Эванс (Великобритания) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6(8), 3:6, 6:2
Кевин Кравиц / Тим Пюц – Джо Солсбери / Нил Скупски – 7:6(10), 7:6(5)
Picture Perfect 📸#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/cBAaz3g7wB— Davis Cup (@DavisCup) November 30, 2021
Источник — Sport.ua
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