В среду, первого декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» примет «Милан».
Встреча пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
Дженоа – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Дженоа» – «Милан» покажет видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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