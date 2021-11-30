Паоло МАЛЬДИНИ: «Шевченко доказал, что у него есть смелость»

Накануне очного матча в 15-м туре Серии А спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился своим мнением по поводу бывшего партнера по команде, а ныне главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко:
«Шева доказал, что у него есть смелость. Он любит свою работу и принял этот серьезный риск.
Он – чемпион, и докажет это. Я поддерживаю его, но я всегда хочу побеждать, в этом смысл спорта. Я хочу победить даже когда играю в настольный теннис с братом».
Источник — Football-Italia
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