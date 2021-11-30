СТАХОВСКИЙ: «Левандовски должен был получить два Золотых мяча подряд»

Украинский теннисист Сергей Стаховский выразил несогласие с результатами голосование за лучшего игрока мира и вручение «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси.
«Не то чтобы мое мнение имело значение… но Роберт Левандовски, безусловно, заслужил Золотой мяч-2021. И мы можем добавить к нему Золотой мяч-2020, если уж об этом пошла речь», – написал Стаховский в твиттере.
Отметим, что в прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
Источник — Twitter
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