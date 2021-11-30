Эрик РАМИРЕС: «Золотой мяч должен был получить Левандовски»

Венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес рассказал об адаптации в команде, реакции на первые холода, подготовке к ближайшему матчу с «Вересом», а также о своем фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

- Эрик, ты уже три месяца в киевском «Динамо». Как тебя принял коллектив и адаптировался ли ты уже в Киеве?

- У меня все хорошо. За прошедшее время уже успел немного адаптироваться, хотя из-за частых отъездов в сборную не был с командой так долго, как хотелось бы. Сейчас мы тренируемся каждый день, благодаря чему я привыкаю к ребятам и стараюсь лучше понимать их на поле. Шаг за шагом адаптация продолжается.

- Завтра в Украине начинается зима. Для южноамериканских легионеров она особенно ощущается?

- Да, я из теплой страны, но поиграв несколько лет в Европе, уже знаком с зимой. Хотя уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в тех странах, где я раньше играл. Но потихоньку адаптируюсь и к погоде, так что все нормально.

- Как себя чувствует сейчас твой товарищ Витиньо, для которого Европа стала открытием?

- Витиньо тяжелее, ведь он впервые столкнулся с холодами. Ему не очень комфортно. Но он парень умный и понимает, что зима продлится только какое-то время и через несколько месяцев закончится.

- В ближайшие выходные «Динамо» возвращается на запад Украины. Что ты уже знаешь о «Вересе» и как команда настраивается на этот матч перед поединком Лиги чемпионов с «Бенфикой»?

- Вся наша команда желает только победы. Конечно же, и я хочу принимать в ней участие, быть с коллективом. Наша главная задача – выиграть и заработать три очка.

- Сейчас в графике «Динамо» – три выездных матча подряд. Как это отражается на тренировочном процессе и восстановлении?

- Когда идет несколько гостевых игр подряд – это тяжелее. Но мы держим в голове только одну цель – побеждать в каждом из этих матчей.

- В команде наверняка следили за вчерашней церемонией вручения «Золотого мяча». Кого поддерживали, как разделились мнения?

- По моему мнению, награду должен был получить Левандовски.

- Когда Рамирес будет в списке номинантов?

- Нужно еще очень много работать (смеется).