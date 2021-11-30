Довбик и Йовичевич – игрок и тренер 16-го тура УПЛ

Обе награды отправились в «Днепр-1»

  • 30.11.2021 15:22
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  • 1 комментарий
Довбик и Йовичевич – игрок и тренер 16-го тура УПЛ
© УПЛ

Лучшим тренером 16-го тура УПЛ был признан наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич. Его команда в 16-м туре разгромила со счетом 5:1 прямого конкурента за места в еврокубках, «Ворсклу».

Награда лучшему игроку 16-го тура УПЛ также отправилась в «Днепр-1» - к Артему Довбику. Он в матче с «Ворсклой» оформил дубль.

В борьбе за звание лучшего игрока тура Довбик опередил партнера по команде Алексея Гуцуляка.

Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 30.11.2021 17:02
    +1
    Довбик - красава! может наконец-то появится у сборной,после Шевы,Форвард с большой буквы
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