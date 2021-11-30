Барселона отказалась от идеи купить Ольмо

«Барселона» остановила переговоры о переходе испанского полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за игрока 70 млн евро.

Однако, испанская пресса отмечает, что «Барселона» теперь переключила свое внимание на хавбека «Ман Сити» Феррана Торреса.

В этом сезоне Ольмо сыграл 6 матчей за «Лейпциг», отдал 1 голевую передачу. На счету Феррана Торреса 7 матчей за «Ман Сити», 1 гол.

Ранее сообщалось, что Торреса «Барселона» готова отдать Усмана Дембеле.