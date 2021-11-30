Юрий БАКАЛОВ: «Играем с одной из лучших команд Украины»

Наставник ЛНЗ поделился ожиданиями от матча Кубка Украины

  • 30.11.2021 14:40
  • 694 просмотра
  • 0 комментариев
Юрий БАКАЛОВ: «Играем с одной из лучших команд Украины»
© ФК ЛНЗ

Клуб Второй лиги ЛНЗ сыграет с «Днепром-1» в матче 1/8 финала Кубка Украины. Главный тренер черкасской команды Юрий Бакалов высказался об этом противостоянии.

«Я бы не сказал, что это главный матч сезона, потому что это все-таки кубковое противостояние. Этот матч важен во всех аспектах: и в имиджевом, и в дальнейшем развитии, но самым главным не назову. Для нас главное — это чемпионат, в котором стоят задачи. Но в Кубке тоже хотим себя показать, тем более с одним из лидеров УПЛ. Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника. Хотим сыграть достойно.

Находимся в хороших кондициях с оптимальной и боевой настройкой. Единственное, что огорчает – большое количество травмированных футболистов на финише года. На многих игроков не сможем рассчитывать. А все остальное — на позитиве.

Все прекрасно понимают, куда едем играть, с кем и конечно каждый футболист настроен показать свои лучшие качества. Дополнительная мотивация не требуется. Еще раз повторюсь, мы играем с одной из лучших футбольных команд Украины», - сказал Бакалов.

Матч «ЛНЗ» – «Днепр-1» состоится 1-го декабря. Начало встречи в 19:00.

Источник — ФК ЛНЗ

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности