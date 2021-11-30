Юрий БАКАЛОВ: «Играем с одной из лучших команд Украины»

Клуб Второй лиги ЛНЗ сыграет с «Днепром-1» в матче 1/8 финала Кубка Украины. Главный тренер черкасской команды Юрий Бакалов высказался об этом противостоянии.

«Я бы не сказал, что это главный матч сезона, потому что это все-таки кубковое противостояние. Этот матч важен во всех аспектах: и в имиджевом, и в дальнейшем развитии, но самым главным не назову. Для нас главное — это чемпионат, в котором стоят задачи. Но в Кубке тоже хотим себя показать, тем более с одним из лидеров УПЛ. Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника. Хотим сыграть достойно.

Находимся в хороших кондициях с оптимальной и боевой настройкой. Единственное, что огорчает – большое количество травмированных футболистов на финише года. На многих игроков не сможем рассчитывать. А все остальное — на позитиве.

Все прекрасно понимают, куда едем играть, с кем и конечно каждый футболист настроен показать свои лучшие качества. Дополнительная мотивация не требуется. Еще раз повторюсь, мы играем с одной из лучших футбольных команд Украины», - сказал Бакалов.

Матч «ЛНЗ» – «Днепр-1» состоится 1-го декабря. Начало встречи в 19:00.