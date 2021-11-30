Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт

Об этом рассказал президент клуба Григорий Козловский

  • 30.11.2021 14:29
  • 1218 просмотров
  • 1 комментарий
Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт
© ФК Рух

Недавно директор по международным связям «Ривер Плейта» Адриан Варела прибыл в Украину и встретился с президентом «Руха» Григорием Козловским, посетив клубную базу.

Итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве между «Рухом» и «Ривер Плейтом».

Это значит, что клубы будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий. Так же не исключено, что игроки «Ривер Плейта» будут переходить в «Рух».

Несколько дней назад «Ривер Плейт» впервые за 7 лет стал чемпионом Аргентины.

Источник — ФК Рух Львов

(8 голосов)

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Комментарии
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    cucumber
    cucumber, 30.11.2021 15:28
    0
    Круто! Респект Козловскому за такой ход!
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