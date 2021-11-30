Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт

Недавно директор по международным связям «Ривер Плейта» Адриан Варела прибыл в Украину и встретился с президентом «Руха» Григорием Козловским, посетив клубную базу.
Итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве между «Рухом» и «Ривер Плейтом».
Это значит, что клубы будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий. Так же не исключено, что игроки «Ривер Плейта» будут переходить в «Рух».
Несколько дней назад «Ривер Плейт» впервые за 7 лет стал чемпионом Аргентины.
Источник — ФК Рух Львов
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