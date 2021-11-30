ФОТО. Месси получил уникальные часы с элементами Золотого мяча

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду получил Лионель Месси.

Кроме награды аргентинец получил специальные часы швейцарской компании Cecil Purnell.

Часы изготовлены из розового золота, а внутри механизма и на заводной головке часов присутствуют детали, напоминающие их обладателю о главной награде.