ФОТО. Месси получил уникальные часы с элементами Золотого мяча

Аргентинец получил роскошный подарок

  • 30.11.2021 13:50
  • 1596 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси получил уникальные часы с элементами Золотого мяча
© Cecil Purnell

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду получил Лионель Месси. 

Кроме награды аргентинец получил специальные часы швейцарской компании Cecil Purnell.

Часы изготовлены из розового золота, а внутри механизма и на заводной головке часов присутствуют детали, напоминающие их обладателю о главной награде.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    didin87
    online
    didin87, 30.11.2021 14:12
    -1
    красава! и часы, и Месси! спасибо за наслаждение игрой, гений!
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