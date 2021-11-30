Деньги будут. Манчестер Юнайтед выделит трансферный бюджет Рангнику

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, контракт которого с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года, получит трансферный бюджет на усиление команды будущей зимой.

Таким образом, Рангник сможет внести изменения в состав, который остался после предыдущего наставника «МанЮнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

После 13-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в чемпионате Англии по футболу, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-22.