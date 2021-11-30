Деньги будут. Манчестер Юнайтед выделит трансферный бюджет Рангнику

Новый тренер сможет усилить состав команды в январе

  • 30.11.2021 12:37
  • 1357 просмотров
  • 2 комментария
Деньги будут. Манчестер Юнайтед выделит трансферный бюджет Рангнику
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, контракт которого с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года, получит трансферный бюджет на усиление команды будущей зимой.

Таким образом, Рангник сможет внести изменения в состав, который остался после предыдущего наставника «МанЮнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

После 13-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в чемпионате Англии по футболу, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-22.

Источник — Express

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 30.11.2021 12:54
    +2
    Там больше некуда усиливаться.
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    UPL
    UPL, 30.11.2021 13:27
    0
    VK-Sport, 30.11.2021 12:54
    Там больше некуда усиливаться.
    Все правильно, але хорошого опорника у Юнайтед так і не має (Фред і Мактоміней, вважаю середняками) .
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