Евгений БАНАДА: «Я и ногами много забиваю»

Полузащитник «Металлиста» Евгений Банада, гол которого стал победным в матче с «Оболонью» (2:1), поделился эмоциями после заключительной игры 2021 года.
— Евгений, чувствуешь, что твой гол стал решающим?
— Если честно, нет. Почему? Потому что, когда я забил, счет стал 2:0. Первый гол тоже был очень важным.
— Сегодня ты забил ногой, хотя привыкли видеть от тебя голы головой. Сам не удивлен, что на этот раз нанес результативный удар именно ногой?
— Нет, просто так получалось, что забивал головой. Я много и ногами забиваю. Не важно, как — главное, что гол есть.
— Ближе к промежуточному финишу ты набрал форму. Не сожалеешь, что теперь в чемпионате наступает пауза?
— Нет, мне кажется, вот именно сейчас нужен перерыв — набраться сил, восстановиться хорошо, залечить микротравмы и затем двигаться во вторую часть сезона.
— И последний вопрос. Как планируешь провести отпуск?
— Для начала поеду к родным своим, близким — к брату, к родителям. Потом посмотрим, еще не загадывал.
В первом весеннем матче в рамках чемпионата «Металлист» сыграет в Харькове с «Волынью». Базовая дата 21-го тура — 19 марта.
Источник — ФК Металлист
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