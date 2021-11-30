Тони КРООС: «Номером один в этом году был Бензема»

В Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.
Хавбек «Реала» Тони Кроос считает, что награду в этом году более заслуживал его одноклубник Карим Бензема. В голосовании Бензема оказался на четвертом месет.
«В первую очередь я должен сказать, что индивидуальные награды меня не сильно интересуют. Но если они существуют, то должны быть справедливы. На мой взгляд, в этот раз все было иначе.
Если мы действительно хотим определить лучшего игрока года, для меня номером один в этом году был Бензема.
Нет сомнений, что Месси — игрок десятилетия, наряду с Роналду. Но в моих глазах Криштиану всегда будет стоять впереди Месси», — сказал Кроос.
Источник — Voetbal International
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