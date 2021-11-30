Тони КРООС: «Номером один в этом году был Бензема»

Хавбек «Реала» недоволен тем, что Золотой мяч вновь получил Месси

  • 30.11.2021 12:02
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  • 1 комментарий
Тони КРООС: «Номером один в этом году был Бензема»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.

Хавбек «Реала» Тони Кроос считает, что награду в этом году более заслуживал его одноклубник Карим Бензема. В голосовании Бензема оказался на четвертом месет.

«В первую очередь я должен сказать, что индивидуальные награды меня не сильно интересуют. Но если они существуют, то должны быть справедливы. На мой взгляд, в этот раз все было иначе.

Если мы действительно хотим определить лучшего игрока года, для меня номером один в этом году был Бензема.

Нет сомнений, что Месси — игрок десятилетия, наряду с Роналду. Но в моих глазах Криштиану всегда будет стоять впереди Месси», — сказал Кроос.

Источник — Voetbal International

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sonnenaufgang
    Sonnenaufgang, 30.11.2021 12:08
    +1
    Чисто, потому что одноклубник. Вообще не аргумент. Бензема никак не может быть лучше Левандовски.
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