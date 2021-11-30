Александр ГЛАДКИЙ: «Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко»

Украинский нападающий наслаждается своей карьерой

  • 30.11.2021 12:03
  • 302 просмотра
  • 2 комментария
Александр ГЛАДКИЙ: «Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко»
© ФК Заря Луганск. Александр Гладкий

34-летний украинский нападающий луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.

«Я не думал об этом. Какой след, я же не Шевченко. Вот он оставил след в украинском футболе. Тимощук оставил, сыграл большое количество матчей за сборную, Шевченко — вообще легенда. Что мне думать о следе, я еще играю в футбол. Я чувствую, что еще могу играть. Когда я пойму, что физически не могу делать то, что я делаю сейчас, то задумаюсь. А сейчас у меня есть приятное желание ехать на базу, тренироваться, есть приятная усталость. Я этим живу и наслаждаюсь каждым днем. Не знаю, сколько их еще будет, но на данный момент я счастлив», — сказал Гладкий.

Ранее сообщалось, что Гладкий провел 450-й матч в карьере.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    jut yiy8
    jut yiy8, 30.11.2021 12:25
    0
    Dreifus, 30.11.2021 12:17
    Я всегда думал, что он мазаный по возрасту. Рано взлетел, феерил в молодежках. А в взрослых немного стух. Так обычно происходит с теми, кто себе убирает пару лет.
    Теперь вижу, что нет. Мазаные так долго не играют. Привет Агтемке.
    что за дичь,ты несешь?
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 30.11.2021 12:17
    -1
    Я всегда думал, что он мазаный по возрасту. Рано взлетел, феерил в молодежках. А в взрослых немного стух. Так обычно происходит с теми, кто себе убирает пару лет.
    Теперь вижу, что нет. Мазаные так долго не играют. Привет Агтемке.
    Ссылка
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