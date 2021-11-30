Александр ГЛАДКИЙ: «Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко»

34-летний украинский нападающий луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.
«Я не думал об этом. Какой след, я же не Шевченко. Вот он оставил след в украинском футболе. Тимощук оставил, сыграл большое количество матчей за сборную, Шевченко — вообще легенда. Что мне думать о следе, я еще играю в футбол. Я чувствую, что еще могу играть. Когда я пойму, что физически не могу делать то, что я делаю сейчас, то задумаюсь. А сейчас у меня есть приятное желание ехать на базу, тренироваться, есть приятная усталость. Я этим живу и наслаждаюсь каждым днем. Не знаю, сколько их еще будет, но на данный момент я счастлив», — сказал Гладкий.
Ранее сообщалось, что Гладкий провел 450-й матч в карьере.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теперь вижу, что нет. Мазаные так долго не играют. Привет Агтемке.
Теперь вижу, что нет. Мазаные так долго не играют. Привет Агтемке.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.