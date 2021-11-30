Александр ГЛАДКИЙ: «Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко»

34-летний украинский нападающий луганской «Зари» Александр Гладкий рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.

«Я не думал об этом. Какой след, я же не Шевченко. Вот он оставил след в украинском футболе. Тимощук оставил, сыграл большое количество матчей за сборную, Шевченко — вообще легенда. Что мне думать о следе, я еще играю в футбол. Я чувствую, что еще могу играть. Когда я пойму, что физически не могу делать то, что я делаю сейчас, то задумаюсь. А сейчас у меня есть приятное желание ехать на базу, тренироваться, есть приятная усталость. Я этим живу и наслаждаюсь каждым днем. Не знаю, сколько их еще будет, но на данный момент я счастлив», — сказал Гладкий.

Ранее сообщалось, что Гладкий провел 450-й матч в карьере.