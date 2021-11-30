Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев

Поединок с «Александрией» (1:0) стал 450-м в украинской карьере 34-летнего форварда луганчан Александра Гладкого. Он стал 19-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд.
185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 - за «Карпаты», 57 - за «Харьков», 48 - за «Зарю», 31 - за «Днепр», по 11 - за «Динамо», «Металлист» и национальную сборную, 7 - за «Черноморец». 336 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 46 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.
Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 17 лет 127 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).
Игроки, проведшие 450 матчей за украинские команды за годы независимости (1992-2021)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
92
|
730
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
342
|
42
|
10
|
131
|
101
|
626
|
3.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
100
|
599
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
98
|
569
|
5.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
36
|
552
|
6.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
-
|
536
|
7.
|
Владислав ВАЩУК
|
343
|
47
|
-
|
62
|
63
|
515
|
8.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
313
|
33
|
11
|
81
|
69
|
507
|
9.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
315
|
53
|
2
|
67
|
68
|
505
|
10.
|
Александр ГОЛОВКО
|
319
|
56
|
-
|
62
|
58
|
495
|
11.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
373
|
32
|
-
|
33
|
56
|
494
|
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
410
|
45
|
1
|
33
|
5
|
494
|
13.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
237
|
44
|
3
|
57
|
144
|
485
|
14.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
391
|
46
|
-
|
41
|
2
|
480
|
15.
|
Максим ШАЦКИХ
|
341
|
49
|
4
|
75
|
-
|
469
|
16.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
400
|
58
|
-
|
3
|
1
|
462
|
17.
|
Сергей РЕБРОВ
|
261
|
51
|
2
|
72
|
75
|
461
|
18.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
359
|
63
|
-
|
34
|
-
|
456
|
19.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
336
|
46
|
5
|
52
|
11
|
450
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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