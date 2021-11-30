Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев

34-летний форвард «Зари» провел 450-й матч в украинской карьере

  • 30.11.2021 10:37
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Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
© ФК Заря. Александр Гладкий

Поединок с «Александрией» (1:0) стал 450-м в украинской карьере 34-летнего форварда луганчан Александра Гладкого. Он стал 19-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд.

185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 - за «Карпаты», 57 - за «Харьков», 48 - за «Зарю», 31 - за «Днепр», по 11 - за «Динамо», «Металлист» и национальную сборную, 7 - за «Черноморец». 336 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 46 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 17 лет 127 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).

Игроки, проведшие 450 матчей за украинские команды за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

342

42

10

131

101

626

3.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

4.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

5.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

6.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

7.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

8.

Тарас СТЕПАНЕНКО

313

33

11

81

69

507

9.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

10.

Александр ГОЛОВКО

319

56

-

62

58

495

11.

Сергей НАЗАРЕНКО

373

32

-

33

56

494

 

Вячеслав ЧЕЧЕР

410

45

1

33

5

494

13.

Анатолий ТИМОЩУК

237

44

3

57

144

485

14.

Александр ГОРЯИНОВ

391

46

-

41

2

480

15.

Максим ШАЦКИХ

341

49

4

75

-

469

16.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

400

58

-

3

1

462

17.

Сергей РЕБРОВ

261

51

2

72

75

461

18.

Руслан КОСТЫШИН

359

63

-

34

-

456

19.

Александр ГЛАДКИЙ

336

46

5

52

11

450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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