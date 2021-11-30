Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев

Поединок с «Александрией» (1:0) стал 450-м в украинской карьере 34-летнего форварда луганчан Александра Гладкого. Он стал 19-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд.

185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 - за «Карпаты», 57 - за «Харьков», 48 - за «Зарю», 31 - за «Днепр», по 11 - за «Динамо», «Металлист» и национальную сборную, 7 - за «Черноморец». 336 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 46 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 17 лет 127 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).

Игроки, проведшие 450 матчей за украинские команды за годы независимости (1992-2021)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 92 730 2. Андрей ПЯТОВ 342 42 10 131 101 626 3. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 100 599 4. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 98 569 5. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 36 552 6. Дарио СРНА 339 48 12 137 - 536 7. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 63 515 8. Тарас СТЕПАНЕНКО 313 33 11 81 69 507 9. Андрей ВОРОБЕЙ 315 53 2 67 68 505 10. Александр ГОЛОВКО 319 56 - 62 58 495 11. Сергей НАЗАРЕНКО 373 32 - 33 56 494 Вячеслав ЧЕЧЕР 410 45 1 33 5 494 13. Анатолий ТИМОЩУК 237 44 3 57 144 485 14. Александр ГОРЯИНОВ 391 46 - 41 2 480 15. Максим ШАЦКИХ 341 49 4 75 - 469 16. Александр ЧИЖЕВСКИЙ 400 58 - 3 1 462 17. Сергей РЕБРОВ 261 51 2 72 75 461 18. Руслан КОСТЫШИН 359 63 - 34 - 456 19. Александр ГЛАДКИЙ 336 46 5 52 11 450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.