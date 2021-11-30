Юрий ГУРА: «Реализация нас подвела»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура после игры с «Зарей» (0:1) ответил на вопросы журналистов.

- Даже после пропущенного гола я считал, что мы можем отыграться, но реализация нас подвела.

- В конце матча был довольно спорный момент с игрой рукой…

- Я еще не смотрел этот момент. Находившиеся на поле ребята говорили, что игра рукой была. Но не будем сейчас обсуждать это.

- Погодные условия были достаточно сложными.

- Да, поле было довольно сложным. Вода вовремя не уходила. Дождь шел всю ночь и день. Возможно, дренаж отреагировал ненадлежащим образом. Было не так много конструктивной игры. Но еще раз скажу: каким бы ни было футбольное поле, нужно выигрывать.