Юрий ГУРА: «Реализация нас подвела»

Наставник «Александрии» прокомментировал поражение от «Зари» (0:1)

  • 30.11.2021 11:26
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Юрий ГУРА: «Реализация нас подвела»
© ФК Заря. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура после игры с «Зарей» (0:1) ответил на вопросы журналистов.

- Даже после пропущенного гола я считал, что мы можем отыграться, но реализация нас подвела.

- В конце матча был довольно спорный момент с игрой рукой…
- Я еще не смотрел этот момент. Находившиеся на поле ребята говорили, что игра рукой была. Но не будем сейчас обсуждать это.

- Погодные условия были достаточно сложными.
- Да, поле было довольно сложным. Вода вовремя не уходила. Дождь шел всю ночь и день. Возможно, дренаж отреагировал ненадлежащим образом. Было не так много конструктивной игры. Но еще раз скажу: каким бы ни было футбольное поле, нужно выигрывать.

Источник — ФК Заря

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