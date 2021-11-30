Экс-капитан Черноморца: «Новость о смене хозяев взорвала интернет»

Бывший капитан одесского «Черноморца» Андрей Телесненко поделился мнением о возможных изменениях в клубном руководстве.

«Футбольная Одесса за последние сутки буквально взбудоражена новостью о смене хозяев «Черноморца». В сети очень много обсуждений на данную тему. Можно сказать, эта новость взорвала интернет. Если это не очередной фейк, то понять одесских болельщиков можно. Наверное, уже наступает пора что-то менять, чтобы они могли успокоиться и вернуться на трибуны красавца-стадиона. Хотелось бы, чтобы ожидаемые всеми изменения позволили вернуть утраченные было традиции «Черноморца», и при этом ориентироваться на использование в составе воспитанников одесского футбола. Уверен, что в этом мнении я не одинок.

Давно назрела пора «Черноморцу» возвращаться на ведущие позиции в украинском футболе, дающие возможность представлять Одессу на евроарене. Ведь семь лет, прошедшие с момента последнего матча «моряков» в Лиге Европы, слишком долгий срок для такого футбольного города», - сказал Телесненко.