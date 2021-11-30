Экс-капитан Черноморца: «Новость о смене хозяев взорвала интернет»

Андрей Телесненко – о кардинальных изменениях в одесском клубе

  • 30.11.2021 11:18
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  • 1 комментарий
Экс-капитан Черноморца: «Новость о смене хозяев взорвала интернет»
© ФК Черноморец. Андрей Телесненко

Бывший капитан одесского «Черноморца» Андрей Телесненко поделился мнением о возможных изменениях в клубном руководстве.

«Футбольная Одесса за последние сутки буквально взбудоражена новостью о смене хозяев «Черноморца». В сети очень много обсуждений на данную тему. Можно сказать, эта новость взорвала интернет. Если это не очередной фейк, то понять одесских болельщиков можно. Наверное, уже наступает пора что-то менять, чтобы они могли успокоиться и вернуться на трибуны красавца-стадиона. Хотелось бы, чтобы ожидаемые всеми изменения позволили вернуть утраченные было традиции «Черноморца», и при этом ориентироваться на использование в составе воспитанников одесского футбола. Уверен, что в этом мнении я не одинок.

Давно назрела пора «Черноморцу» возвращаться на ведущие позиции в украинском футболе, дающие возможность представлять Одессу на евроарене. Ведь семь лет, прошедшие с момента последнего матча «моряков» в Лиге Европы, слишком долгий срок для такого футбольного города», - сказал Телесненко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    said Andre
    said Andre, 30.11.2021 11:30
    +2
    Какие ведущие позиции два жлоба все копейки будут считать лишь бы лишние не потратить.
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