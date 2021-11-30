В среду, 1 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
«Эвертон» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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