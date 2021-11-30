Алексей АНДРОНОВ: «Золотой мяч неинтересен, бессмыслен и порочен»

Известный комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал вручение «Золотого мяча-2021». Многие эксперты ожидали победы 33-летнего польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски, но награду в седьмой раз в карьере отдали 34-летнему аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси.

«Я «закончил вообще все» с этой премией уже давно. Неинтересна. Бессмысленна. Местами — порочна. И дело не в том, что мне не нравится Месси или (и) Роналду. Дело в общем «бордельеро». Выдумать какую-то номинацию, «чтоб Левандовски не было обидно», после кражи у него приза в прошлом году?

Тогда было «Тьфу на вас». Сегодня — Тьфу на вас еще раз...», — написал Андронов после церемонии.