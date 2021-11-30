Алексей АНДРОНОВ: «Золотой мяч неинтересен, бессмыслен и порочен»

Специалист раскритиковал очередное вручение почетного приза

  • 30.11.2021 10:26
  • 656 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Золотой мяч неинтересен, бессмыслен и порочен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал вручение «Золотого мяча-2021». Многие эксперты ожидали победы 33-летнего польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски, но награду в седьмой раз в карьере отдали 34-летнему аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси.

«Я «закончил вообще все» с этой премией уже давно. Неинтересна. Бессмысленна. Местами — порочна. И дело не в том, что мне не нравится Месси или (и) Роналду. Дело в общем «бордельеро». Выдумать какую-то номинацию, «чтоб Левандовски не было обидно», после кражи у него приза в прошлом году?

Тогда было «Тьфу на вас». Сегодня — Тьфу на вас еще раз...», — написал Андронов после церемонии.

Источник — Telegram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности