Первая лига. Металлист выиграл у Оболони, Кривбасс сыграл вничью

Обзор поединков 20-го тура Первой лиги

  • 30.11.2021 09:51
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Первая лига. Металлист выиграл у Оболони, Кривбасс сыграл вничью
© ФК Металист. Евгений Банада

Тур получился достаточно голевым: ни в одной встрече не было зафиксировано нулевой ничьей. Только в одном поединке был забит один мяч. В остальных шести встречах было по два гола или больше.

«Горняк-Спорт» после поражения в прошлом туре реабилитировался в поединке с «Олимпиком». Победу команде из Горишних Плавней принес гол Юрия Кравчука. Теперь команда Юрия Жабченко с 29 очками делит с «Нивой» 5-6 место.

Также исправилась за поражение в прошлом туре «Волынь». Луцкая команда на своем поле в интересном матче с камбэком выиграла у «Прикарпатья». Иванофранковская команда вышла вперед на 53-й минуте после гола Француза. Затем через 20 минут Барчук не реализовал пенальти. И тут взяла слово «Волынь». Под занавес встречи точно пробил Кобзарь, а Ляшенко сделал то, что не сделали гости – забил мяч с одиннадцатиметрового. После этого матча «Прикарпатье» идет 7-м в Первой лиге, «Волынь» - 10-я.

В самом голевом матче тура «Нива» выиграла у «Кремня» со счетом 4:2. Дублем у тернопольской команды отличился Кисленко. «Нива» после третьей победы кряду с 29 очками идет на пятой позиции. «Кремень» с 13 очками замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Второй поединок кряду удалось выиграть «Подолью», который оказался сильнее «Полесья» на его поле. Счет 1:1 держался на табло практически до финального свистка, но затем взял слово Цыбульник, который на 90+4 минуте своим точным ударом принес победу гостям.

Снова взял очки «Ужгород». На этот раз подопечные Богдана Блавацкого сыграли на выезде вничью 1:1 с «ВПК-Агро». Закарпатцы не знают вкуса поражений три матча подряд. Кстати, «агрономы» также не проигрывают три поединка кряду. Также добавим, что в турнирной таблице Первой лиги «Ужгород» идет на 15 месте, а «ВПК-Агро» расположился на 14 позиции.

Еще одна ничья была зафиксирована в Кривом Рогу, где «Кривбасс» расписал мировую в матче против «Агробизнеса». Коллектив из Волочиска победил в первом тайме благодаря голу Курило в раздевалку. Но в дебюте второй половины поединка Гонсалвез выровнял положение. Встреча завершилась вничью 1:1. «Кривбасс» с 42 очками уверенно занимает второе место.

«Альянс» смог взять три очка в выездном матче против «Краматорска». Команда из Сумской области победила со счетом 2:0 и осталась в лидирующей группе, обогнав «Оболонь» по забитым-пропущенным.

В свою очередь, «пивовары» на своем поле уступили «Металлисту» со счетом 1:2. Все голы в этом матче были забиты во второй половине поединка. На точные удары Пейшото и Банады киевляне ответили голом Безуглого на 90+3-й минуте. «Оболонь», как и «Альянс», имеет 33 очка, занимая 4 место. «Металлист» с 53 очками еще увереннее захватил лидерство в Первой лиге. Пейшото с 14 голами еще убедительнее продолжил возглавлять гонку лучших бомбардиров.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 20-й тур

26 ноября

«Олимпик» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Кравчук, 60.

«Волынь» - «Прикарпатье» - 2:1
Голы: Кобзарь, 86, Ляшенко, 90+1 (с пенальти) – Француз, 53.

Нереализованный пенальти: Барчук, 73 («Прикарпатье»).

27 ноября

«Нива» - «Кремень» - 4:2
Голы: Ризнык, 24, Кисленко, 37, 46, Дедух, 75 – Мурашов, 32, Галата, 68.

«Полесье» - «Подолье» - 1:2
Голы: Грицук, 60 (с пенальти) – Мораренко, 42, Цыбульник, 90+4.

28 ноября

«ВПК-Агро» - «Кремень» - 1:1
Голы: Жезус, 27 – Гайдучик, 56.

«Кривбасс» - «Агробизнес» - 1:1
Голы: Гонсалвез, 52 – Курило, 41

Удаление: Петров, 90+7 («Агробизнес»).

29 ноября

«Краматорск» - «Альянс» - 0:2
Голы: Шарай, 45, Агапов, 81

Удаление: Ермоленко, 89 («Краматорск»).

«Оболонь» - «Металлист» - 1:2
Голы: Безуглый, 90+3 – Пейшото, 68, Банада, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

Источник — Sport.ua

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