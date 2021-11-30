Младен БАРТУЛОВИЧ: «В матче с Шахтером мы могли выжать больше»

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы понимали, с кем играем. «Шахтер» - это одна из самых сильных команд Украины. Мы понимали, что «горняки» будут больше владеть мячом. Мы надеялись на хорошую игру в обороне и на опасные контрвыпады. Я думаю, в какой-то степени у нас это получалось. Мы хорошо оборонялись, не позволили «Шахтеру» создать много моментов. Мы тоже имели свои какие-то полумоменты. Могли выжать больше, но, я думаю, что с «Шахтером» была очень тяжелая игра для нас», - сказал Бартулович.