Младен БАРТУЛОВИЧ: «В матче с Шахтером мы могли выжать больше»

Хавбек «Ингульца» – о минимальном поражении

  • 30.11.2021 08:59
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «В матче с Шахтером мы могли выжать больше»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы понимали, с кем играем. «Шахтер» - это одна из самых сильных команд Украины. Мы понимали, что «горняки» будут больше владеть мячом. Мы надеялись на хорошую игру в обороне и на опасные контрвыпады. Я думаю, в какой-то степени у нас это получалось. Мы хорошо оборонялись, не позволили «Шахтеру» создать много моментов. Мы тоже имели свои какие-то полумоменты. Могли выжать больше, но, я думаю, что с «Шахтером» была очень тяжелая игра для нас», - сказал Бартулович.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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