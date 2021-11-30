Матеус ПЕЙШОТО: «Приятно было слушать новости, что я заинтересовал Шахтер»

Бразильский нападающий харьковского «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал о своих первых месяцах в стане клуба.

«Я очень доволен своими выступлениями и выступлениями команды. Я в «Металлисте» не с начала сезона, но меня очень тепло тут приняли. Собственно это и помогло мне сразу забивать. Чувствую себя очень комфортно. Наше задание - побеждать в каждой игре. Мое личное задание - забивать в каждом матче.

Перед тем как переехать в Харьков я следил за командой. Это помогло мне быстрее адаптироваться. Когда я летел в Украину, то понимал, что сразу должен забивать, чтобы зарекомендовать себя как можно лучше. Вместе со мной в Харьков прилетела и моя семья. Комфорт в быту - создает комфорт на поле. Я нападающий и умею забивать. Благодарен, что мне сразу же дали шанс. Думаю, я им воспользовался.

Да, был сложный период, когда я не забивал четыре тура подряд. Хорошо, что отличаться удавалось партнерам, и мы сохраняли позитивные результаты. Возможно, в тех играх соперники делали на мне акцент, так как против меня постоянно играли три-четыре оппонента. Тренерский штаб меня поддерживал, и благодаря этому я продолжил забивать.

Первая лига - это нелегкий турнир. Важно, что мы смогли создать не только команду, а и настоящий коллектив. Можно сказать семью. Это помогло нам быть вверху турнирной таблицы. Я уважаю украинский футбол и украинских футболистов. Тут не только физическая готовность выходит на первый план. Здесь много техничных игроков, противостоять которым очень сложно.

Конечно, я слежу за УПЛ, так как здесь играли и играют много бразильцев. В Премьер-лиге выступают две команды топ-уровня - «Динамо» и «Шахтер». В прошлом, здесь блистал и «Металлист». Наша главная задача сейчас - выиграть Первую лигу. Не могу сказать, что в УПЛ мы сразу покажем заоблачный уровень игры, так как там совершенно другие команды. Мы, в любом случае, хорошо подготовимся и усилимся несколькими игроками.

Приятно было слушать новости, что я заинтересовал такую классную команду, как «Шахтер». Сейчас я в «Металлисте» и моя задача - выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать», - сказал Пейшото.