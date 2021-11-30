Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Представьте, каким злым Милан приедет в Геную»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о предстоящем матче Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко с «Миланом», а также оценил календарь генуэзцев на декабрь.

«До рождественской паузы в Серии А «Дженоа» предстоит сыграть пять матчей чемпионата и одну встречу Кубка Италии. Давайте анализировать. 1-го декабря генуэзцы принимают у себя дома именитый, знаменитый и родной для Андрея «Милан». Все бы ничего, но «россонери» в ноябре в Серии А не одержали ни одной победы. К тому же, они умудрились дважды кряду проиграть «Фиорентине» (3:4) и «Сассуоло» (1:3). Против «Дженоа» не сыграет защитник сборной Италии Алессио Романьоли. Это все произошло на фоне продления контракта с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли. Представьте, какими злыми «россонери» приедут в Геную.

Здесь уже не до дружеских объятий и экскурсий по городу. Для «Милана» даже ничья в этом матче будет катастрофой. Потому что «Наполи», «Интер» и «Аталанта» выглядят очень солидно и мощно. Эти команды набрали крейсерскую скорость. А как вам дальнейший календарь «Дженоа»? После «Милана» у команды Шевченко будут матч в Турине с «Ювентусом» и генуэзское дерби с «Сампдорией». Затем в рамках Кубка Италии генуэзцы сыграют с аутсайдером Серии А «Салернитаной». Но через два дня им предстоит совершить поездку в Рим на матч с «Лацио». А 21-го декабря «Дженоа» сыграет с командой Гасперини и Малиновского «Аталантой». В такие моменты и проявляется твой характер, умение творчески и с холодной головой действовать в стрессовой ситуации, умение держать удар. Нужно расти и двигаться вперед. Важно верить в свои силы, серьезно и качественно трудиться. И тогда обязательно придет результат», - сказал Грозный.