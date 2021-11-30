Месси – второй в списке самых возрастных обладателей Золотого мяча

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду получил Лионель Месси. Аргентинец стал вторым в списке самых возрастных обладателей Золотого мяча.

На момент церемонии Месси было 34 года 158 дней. По этому показателю он обошел Льва Яшина — 34 года 56 дней.

Наиболее возрастным обладателем Золотого мяча за всю историю является бывший игрок сборной Англии Стэнли Мэтьюз, выигравший награду в 41 год 321 день.

Для Месси это седьмой Золотой мяч в карьере.