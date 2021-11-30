Президент Баварии: «Гордимся Левандовски, он заслуживал Золотой мяч»

Польский форвард оказался в шаге от получения награды

  • 30.11.2021 04:25
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Президент Баварии: «Гордимся Левандовски, он заслуживал Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски (слева)

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси. Нападающий «Баварии» Роберт Левндовски финишировал вторым в голосовании.

Президент мюнхенского клуба Херберт Хайнер поделился мыслями о награде.

«Бавария» поздравляет Лионеля Месси с получением «Золотого мяча». Однако мы гордимся Робертом Левандовским, потому что он заслуживал того, чтобы стать четвертым игроком в истории нашего клуба, который выиграл этот трофей, после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карл-Хайнца Румменигге.

Роберт — один из величайших игроков «Баварии» и мирового футбола. Тот факт, что он был признан нападающим года, вполне заслужен, учитывая количество его голов за последние два года», — сказал Хайнер.

Источник — Bayern & Germany

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