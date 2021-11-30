Максим КАЛИНИЧЕНКО о Золотом мяче: «Можно сворачивать эту лавочку»

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.

Результатом этого голосования остался недоволен экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко.

«Можно сворачивать эту лавочку. Сегодня для меня эта номинация закончилась. Вернее номинация в таком виде. Месси велик, Месси гений, Но! И с этим ему теперь жить. Он сам понимает, что в эти пандемийные два года, лучшим он не был. А в Париже он стал просто посредственной копией самого себя. И в этом нет ничего ни необычного, ни страшного. Легенды, какие бы они ни были, рано или поздно уходят. Сегодня Лео ушел. И полагаю, не только для меня. Он действительно лучший футболист для нескольких поколений. Он эпоха. А вот лучший футболист этих двух лет – Левандовски. И это правда. И Мяч должны были отдавать ему. У меня на сегодня все», - написал Калиниченко в Telegram.