Максим КАЛИНИЧЕНКО о Золотом мяче: «Можно сворачивать эту лавочку»

Эксперт раскритиковал победу Лионеля Месси

  • 30.11.2021 02:02
  • 531 просмотр
  • 3 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО о Золотом мяче: «Можно сворачивать эту лавочку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.

Результатом этого голосования остался недоволен экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко.

«Можно сворачивать эту лавочку. Сегодня для меня эта номинация закончилась. Вернее номинация в таком виде. Месси велик, Месси гений, Но! И с этим ему теперь жить. Он сам понимает, что в эти пандемийные два года, лучшим он не был. А в Париже он стал просто посредственной копией самого себя. И в этом нет ничего ни необычного, ни страшного. Легенды, какие бы они ни были, рано или поздно уходят. Сегодня Лео ушел. И полагаю, не только для меня. Он действительно лучший футболист для нескольких поколений. Он эпоха. А вот лучший футболист этих двух лет – Левандовски. И это правда. И Мяч должны были отдавать ему. У меня на сегодня все», - написал Калиниченко в Telegram.

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 30.11.2021 02:16
    +1
    Абсолютно згоден з кожним словом.
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    ManUtd
    online
    ManUtd, 30.11.2021 02:34
    0
    Вообще не удивлён. Когда Иньесту, автора победного гола на ЧМ-2010, кинули на награду, я просто потерял интерес и смысл следить за этим цирком.
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    Мастер, Яду!
    online
    Мастер, Яду!, 30.11.2021 02:32
    0
    Обычное шоу, со спортом ничего общего, воспринимать надо соответствующе. В Мюнхене или Варшаве нет Эйфелевой башни, которую можно зажечь в честь Левандовски.
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