Золотой мяч. Стало известно, на сколько баллов Месси опередил Левандовски

Сегодня Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021. Вскоре после этого французский журналист Ромен Колле-Годен у себя в Твиттере выложил результаты голосования с баллами, которые набрала итоговая топ-5:
1. Лионель Месси – 613 баллов
2. Роберт Левандовски – 580
3. Жоржиньо – 460
4. Карим Бензема – 239
5. Нголо Канте – 186
Напомним, Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз в карьере.
Le classement du #BallonDor 2021 :— Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) November 29, 2021
1. Lionel Messi 613 points
2. Robert Lewandowski 580 pts
3. Jorginho 460 pts
4. Karim Benzema 239 pts
5. N'Golo Kanté 186 pts
Источник — Twitter
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