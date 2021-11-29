Золотой мяч. Стало известно, на сколько баллов Месси опередил Левандовски

Сегодня Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021. Вскоре после этого французский журналист Ромен Колле-Годен у себя в Твиттере выложил результаты голосования с баллами, которые набрала итоговая топ-5:

1. Лионель Месси – 613 баллов

2. Роберт Левандовски – 580

3. Жоржиньо – 460

4. Карим Бензема – 239

5. Нголо Канте – 186

Напомним, Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз в карьере.