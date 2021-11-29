Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 в голосовании за Золотой мяч

Сегодня в Париже проходит церемония вручения Золотого мяча-2021. Криштиану Роналду в этом году в голосовании занял шестое место.

Таким образом, португалец впервые с 2010 года не попал в топ-3 голосования за Золотой мяч.

Роналду становился обладателем Золотого мяча пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. В 2019 году форвард «Манчестер Юнайтед» занял в голосовании третье место, а в прошлом году приз не вручался.

Сам Роналду на церемонию вручения Золотого мяча-2021 не приехал.