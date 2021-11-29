Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 в голосовании за Золотой мяч

Антирекорд для форварда «Манчестер Юнайтед»

  • 29.11.2021 23:11
  • 1141 просмотр
  • 1 комментарий
Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 в голосовании за Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в Париже проходит церемония вручения Золотого мяча-2021. Криштиану Роналду в этом году в голосовании занял шестое место.

Таким образом, португалец впервые с 2010 года не попал в топ-3 голосования за Золотой мяч.

Роналду становился обладателем Золотого мяча пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. В 2019 году форвард «Манчестер Юнайтед» занял в голосовании третье место, а в прошлом году приз не вручался.

Сам Роналду на церемонию вручения Золотого мяча-2021 не приехал.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c4s908
    online
    c4s908, 29.11.2021 23:33
    0
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball. ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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