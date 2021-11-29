Сборная Украины может пройти сбор в Британии перед плей-офф отбора на ЧМ

Такую идею высказал Андрей Павелко

  • 29.11.2021 22:49
  • 866 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины может пройти сбор в Британии перед плей-офф отбора на ЧМ
© Профутбол. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что в марте 2022 года, накануне матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборная Украины может пройти сбор на территории Великобритании:

«Сейчас есть мысли, чтобы сделать сборы не в Украине, а в Британии – будем решать вместе с тренерским штабом. Сейчас администраторы будут отрабатывать варианты в этом плане.

Ну и уже туда в пятницу, к примеру, отправится команда и будет готовиться к игре. Нашей важной задачей будет то, чтобы наши болельщики попали на стадион в Глазго и поддерживали нашу команду».

Напомним, в полуфинале плей-офф Украина на выезде сыграет с Шотландией. Финальный матч также может пройти в Великобритании, если Уэльс обыграет Австрию.

Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c4s908
    online
    c4s908, 29.11.2021 23:33
    0
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