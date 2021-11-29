Ювентус потерял лидера команды до конца года

Лидер «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму задней поверхности бедра. По прогнозам врачей, восстановление 24-летнего форварда займет как минимум месяц, а это знает, что в 2021 году он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 16 матчей во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 3 ассистами.

В субботу «Ювентус» в 14-м туре Серии А дома проиграл 0:1 «Аталанте». Травму Кьеза получил именно в этом матче и был заменен в перерыве.