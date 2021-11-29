Килиан МБАППЕ: «Моя цель – один или несколько Золотых мячей»

Форвард ПСЖ не скрывает свои амбиции

  • 29.11.2021 22:12
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
Килиан МБАППЕ: «Моя цель – один или несколько Золотых мячей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе во время церемонии вручения Золотого мяча-2021 признался, что завоевание этой награды в будущем является его целью:

«Конечно, выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель. Но для этого нужно время».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 9 голов и 12 ассистов в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Источник — L'Equipe

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 29.11.2021 22:25
    -1
    Молодец! Откровенно признался, не то что Роналду.
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