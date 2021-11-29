Килиан МБАППЕ: «Моя цель – один или несколько Золотых мячей»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе во время церемонии вручения Золотого мяча-2021 признался, что завоевание этой награды в будущем является его целью:

«Конечно, выиграть один или несколько «Золотых мячей» – моя цель. Но для этого нужно время».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 9 голов и 12 ассистов в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах.