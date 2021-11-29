Агенты Диалло прибыли в Киев для подписания нового контракта с Динамо

Один из лидеров молодежной команды «Динамо» Самба Диалло в ближайшее время должен подписать новый контракт с киевской командой. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, который утверждает, что агенты 18-летнего сенегальца находятся в столице Украины.



«Думаю, что до конца года «Динамо» должно подписать с Диалло полноценный контракт. Прогнозирую, что на сборы Самба поедем с основной командой», – сказал журналист.



Отметим, что Диалло забил пять голов в пяти матчах юношеской Лиги чемпионов текущем сезоне.

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