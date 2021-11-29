Агенты Диалло прибыли в Киев для подписания нового контракта с Динамо

Звезда киевской молодежки вскоре может усилить первую команду

  • 29.11.2021 20:04
  • 5366 просмотров
  • 12 комментариев
Агенты Диалло прибыли в Киев для подписания нового контракта с Динамо
© Sportarena. Самба Диалло

Один из лидеров молодежной команды «Динамо» Самба Диалло в ближайшее время должен подписать новый контракт с киевской командой. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, который утверждает, что агенты 18-летнего сенегальца находятся в столице Украины.
 
«Думаю, что до конца года «Динамо» должно подписать с Диалло полноценный контракт. Прогнозирую, что на сборы Самба поедем с основной командой», – сказал журналист.
 
Отметим, что Диалло забил пять голов в пяти матчах юношеской Лиги чемпионов текущем сезоне.

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Источник — FootballHub

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 29.11.2021 20:18
    +5
    kortizol1331, 29.11.2021 20:05
    да продайте негра, всё-равно же не заиграет в основной команде, сами знаете это
    И скоко же ты стоишь ?
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 29.11.2021 20:30
    +3
    fedd1979, 29.11.2021 20:21
    Блін, невже все так потрібно? В чому суть тих трутнів? Цілі агенти приїхали, щоб збити бабки! Невже не може сам?
    потому что он умный, там где он не разбирается, пользуется услугами консультантов... а у нас все все делают сами, а потом воют - почему меня кинули, помогите))
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 29.11.2021 20:27
    +2
    Не надо свои расистские наклонности здесь проявлять
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 29.11.2021 20:27
    +2
    ENJOY--, 29.11.2021 20:22
    Ты хочешь что б он за зеркальце и бусы играл?!
    Не надо свои расистские наклонности здесь проявлять
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.11.2021 21:07
    0
    Хотелось бы посмотреть его в матчах за основу. Ну уж больно хорошо играет за второй состав
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    DK1961
    DK1961, 29.11.2021 20:28
    0
    kortizol1331, 29.11.2021 20:05
    да продайте негра, всё-равно же не заиграет в основной команде, сами знаете это
    Не надо свои расистские наклонности здесь проявлять
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 29.11.2021 20:21
    0
    Блін, невже все так потрібно? В чому суть тих трутнів? Цілі агенти приїхали, щоб збити бабки! Невже не може сам?
    Ссылка
    Kovall
    online
    Kovall, 29.11.2021 20:37
    -1
    Ще не встиг заграти, а вже агенти
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 20:34
    -5
    ничему вас жизнь не учит
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.11.2021 20:22
    -6
    fedd1979, 29.11.2021 20:21
    Блін, невже все так потрібно? В чому суть тих трутнів? Цілі агенти приїхали, щоб збити бабки! Невже не може сам?
    Ты хочешь что б он за зеркальце и бусы играл?!
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 20:06
    -15
    будет второй супряга, тем более леги у вас совсем редко раскрываются
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 20:05
    -18
    да продайте негра, всё-равно же не заиграет в основной команде, сами знаете это
    Ссылка
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